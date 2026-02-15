ندى بسيوني غاضبة من ظهورها على بوستر مسلسل الضحايا عبرت الفنانة ندى بسيوني عن استيائها الشديد من طريقة ظهورها على بوستر مسلسل الضحايا الذي تخوض به الموسم الدا إقرأ المزيد

عبرت الفنانة ندى بسيوني عن استيائها الشديد من طريقة ظهورها على بوستر مسلسل" الضحايا"، الذي تخوض به الموسم الدارمي الرمضاني المقبل، إذ ظهرت وهي مستلقية على ظهرها بشكلٍ أقرب ما يكون إلى هيئة شخص فارق الحياة، وهو ما اعتبرته تقديماً غير لائق بها ولا بالدور الذي تجسده في العمل.

شاركت الفنانة ندى بسيوني، متابعيها عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة الملصق الدعائي للمسلسل، الذي ظهرت عليه منفردة، وعلقت بالقول: "طبعا انا بعمل مسلسل الضحايا انتاج استاذ بلال صبري وهوه اخويا بس انا معترضه تماما على فكره البوستر ليه اشوف نفسي كده، حتي هو ماخدش رأيي وأنا فعلا اتضايقت من المنظر فظيع جدا".

وتضم قائمة مسلسل" الضحايا"، عدد آخر من النجوم بجانب ندى بسيوني، وهم: صلاح عبدالله، ميرنا وليد، وفاء سالم، عايدة رياض ومجموعة من الوجوه الشابة وتأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

كانت آخر المشاركات الدرامية للفنانة ندى بسيوني، كانت من خلال مسلسل "أعمل إيه"، بطولة بطولة الفنانة صابرين، والفنان خالد الصاوي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.