مواجهة نارية بين الكونغو الديمقراطية و جامايكا لحسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:23 مساءً - يحتضن ملعب أكرون بمدينة خاليسكو المكسيكية مواجهة مصيرية من العيار الثقيل مساء اليوم، حيث يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره الجامايكي في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي تحبس أنفاس الجماهير الطامحة لرؤية منتخباتها في العرس المونديالي المقرر إقامته بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية و جامايكا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الموقعة المرتقبة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، فيما خصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس القناة الخامسة لنقل أحداث اللقاء بصوت المعلق جواد بدة، لضمان تغطية حصرية لهذا الصدام العالمي الذي يحدد مصير بطاقة التأهل.

صعوبات بالغة واجهها المنتخب الكونغولي في تصفيات كأس العالم

وكان المنتخب الكونغولي قد شق طريقه نحو هذه المحطة بصعوبة بالغة، بعدما أنهى التصفيات الإفريقية في وصافة المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة خلف السنغال المتصدرة، قبل أن يتوهج في الملحق الإفريقي بالفوز على الكاميرون بهدف نظيف، ثم إطاحة المنتخب النيجيري بركلات الترجيح بعد دراما كروية انتهت بالتعادل الإيجابي، ليؤكد جدارته بالتواجد في الملحق العالمي.

ويدخل "الفهود" لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعد بروفة ودية ناجحة أمام برمودا انتهت بثنائية نظيفة، حيث يسعى المنتخب صاحب التصنيف الـ 48 عالمياً لكسر العقدة التاريخية والعودة إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة عام 1974، متسلحاً بجيل يطمح لكتابة تاريخ جديد للكرة الكونغولية على الأراضي المكسيكية.