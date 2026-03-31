بعد خضوعه لعملية.. الزمالك المصري يكشف تطورات الحالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:23 مساءً - طمأنت مصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك الجماهير حول استقرار الحالة الصحية للكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك عقب الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمت به خلال الأيام الماضية واستدعت خضوعه لتدخل جراحي بسيط، مؤكدة أن حالته في تحسن مستمر وبدأ بالفعل مرحلة التعافي والتماثل للشفاء بشكل تدريجي.

اجازة مرضية لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب

وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بطلب رسمي إلى أعضاء مجلس الإدارة للحصول على إجازة مرضية وراحة سلبية تمتد لمدة 20 يوماً، وذلك رغبة منه في التركيز الكامل على استعادة عافيته قبل العودة لممارسة مهامه الشاقة، وهي الخطوة التي حظيت بتفهم ودعم كبير من زملائه في المجلس الذين يحرصون على متابعة حالته لحظة بلحظة.

موعد عودة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك

ومن المنتظر أن يعود الكابتن حسين لبيب لمباشرة ملفات النادي الرسمية فور انتهاء فترة النقاهة المحددة، حيث سيجري فحوصات طبية أخيرة تحت إشراف طبيبه المعالج لضمان جاهزيته الكاملة للعمل، بينما يتولى المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، إدارة شؤون القلعة البيضاء بشكل كامل خلال فترة غياب لبيب لضمان استقرار العمل داخل النادي.