اعرف هتقبض امتى.. موعد صرف معاشات أبريل 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:23 مساءً - تتأهب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر أبريل 2026، حيث يتم إتاحة المستحقات المالية لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين عبر مختلف منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على المستحقات دون معوقات.

موعد صرف معاشات أبريل 2026 في مصر

بدء صرف معاشات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من صباح غدٍ الأربعاء في جميع المحافظات، وهي من أهم وأكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع "أصحاب المعاشات" حاليًا، تحديدًا مع اقتراب انتهاء الشهر الجاري.

وتحرص الهيئة على تيسير عمليات الصرف من خلال توفير آليات مرنة تضمن تقليل التكدس وتخفيف الضغط على المنافذ، إلى جانب متابعة مستمرة لسير العمل لضمان انتظام عمليات الصرف في مواعيدها المحددة، كما تم تشكيل فرق ميدانية ولجان مختصة لمراقبة الأداء داخل نقاط الصرف المختلفة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء حصولهم على مستحقاتهم.

قانون التأمينات والمعاشات في مصر

وفي سياق متصل، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضوابط المنظمة لعمليات سداد الاشتراكات، خاصة فيما يتعلق بحالات التأخر في السداد، حيث ينص القانون على فرض مبالغ إضافية تُحتسب بشكل "شهري" على الجهات أو أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية، وذلك بدءًا من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية الشهر الذي يتم فيه السداد.

وتشمل هذه الإجراءات جميع الجهات الملزمة بـ "سداد الاشتراكات"، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، في إطار الحرص على ضمان انتظام تدفق الموارد المالية لنظام التأمينات، بما يسهم في الحفاظ على استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.