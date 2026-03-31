بدون تقطيع وتشفير.. كيفية مشاهدة مباراة السنغال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:23 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة الأفريقية والعالمية مساء اليوم السبت، الموافق 28 مارس 2026، نحو ملعب المباراة الذي يستضيف مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب السنغال ونظيره منتخب بيرو، وذلك في إطار استعدادات "أسود التيرانجا لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السنغالي اللقاء وسط أجواء من الترقب بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يسعى اللاعبون للفصل بين القضايا الإدارية والجانب الفني وتقديم أداء قوي يطمئن الجماهير على جاهزية المنتخب للمونديال، خاصة وأن القرعة وضعت السنغال في مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج.

في المقابل، يخوض منتخب بيرو المباراة بروح تجريبية لبناء جيل جديد بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مما يجعل اللقاء فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، وبالنظر إلى نتائج السنغال الأخيرة، نجد أن الفريق يحافظ على نسق تصاعدي في أدائه الفني والبدني قبل الدخول في المعترك العالمي.

موعد مباراة السنغال وبيرو الودية

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد بيرو

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "RTS" السنغالية، بالإضافة إلى قناة "TNT" الرياضية التي أدرجت اللقاء ضمن جدول بثها المباشر لمتابعة تحضيرات الأسود.