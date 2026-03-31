”لا تفوتك” موعد مباراة سوريا ضد أفغانستان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:23 مساءً - يترقب منتخب سوريا اختبارًا مهمًا عندما يواجه منتخب أفغانستان، مساء الثلاثاء 31 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، وتمثل هذه المواجهة محطة حاسمة لنسور قاسيون في مشوارهم، حيث يطمح الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل، خاصة في ظل تقارب الطموحات بين المنتخبين وسعي كل طرف للخروج بالنقاط كاملة.

وضع سوريا وأفغانستان قبل لقاء الليلة

يدخل المنتخب السوري اللقاء في حالة معنوية مرتفعة نسبيًا، بعدما قدم مستويات مستقرة خلال مبارياته الأخيرة، محققًا انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، وهو ما يعكس وجود توازن واضح داخل الفريق على الصعيدين الفني والذهني.

في المقابل، يعاني منتخب أفغانستان من تراجع في النتائج، إذ لم يتمكن من تحقيق أي فوز خلال آخر خمس مباريات، مكتفيًا بتعادلين وتعرضه لثلاث خسائر، ما يزيد من حجم الضغوط عليه قبل هذه المواجهة المرتقبة.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، يحتل المنتخب السوري المركز 84 وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي منتخب أفغانستان في المركز 162، وهو ما يوضح الفارق النسبي في الخبرات والإمكانات بين الطرفين.

ماهو تاريخ المواجهات السابقة بين سوريا ضد أفغانستان

تشير الأرقام إلى تفوق المنتخب السوري في تاريخ المواجهات المباشرة، حيث نجح في الفوز في آخر لقاء جمع الفريقين بنتيجة هدف دون رد، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن تحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل رغبة سوريا في تأكيد تفوقها، مقابل طموح أفغانستان في تحقيق نتيجة إيجابية قد تعيد التوازن لمسيرته في التصفيات.

موعد مباراة سوريا ضد أفغانستان

تُقام المباراة على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودمشق، والساعة الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد أفغانستان

سيتم نقل أحداث مواجهة المنتخب السوري ضد أفغانستان اليوم، عبر قناة الاتحاد السوري لكرة القدم على منصة اليوتيوب ويمكنكم مشاهدتها عليها.