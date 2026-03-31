بعد اكتساح الشرقية للدخان.. هدية من معتمد جمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:30 مساءً - استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه الأبيض على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي احتضنها ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الفريق.

موعد عودة فريق الزمالك للتدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء للدخول في أجواء التركيز الفني استعداداً لافتتاح مباريات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، حيث ينتظر الزمالك مواجهة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك و المصري في الدوري المصري

وفي سياق متصل، تلقى النادي خطاباً رسمياً من رابطة الأندية يفيد بتقديم موعد لقاء المصري لمدة 24 ساعة، ليقام يوم 5 أبريل بدلاً من السادس من الشهر نفسه، وهو ما دفع الجهاز الفني لتعديل برنامج الإعداد لضمان وصول اللاعبين لأعلى مستويات الجاهزية قبل الصدام الرسمي الأول في مرحلة الحسم.