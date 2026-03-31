اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد اليابان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:30 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، إلى ملعب ويمبلي العريق الذي يحتضن مواجهة ودية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب اليابان ومنتخب إنجلترا أحد عمالقة القارة الأوروبية لموسم 2025-2026، ووصيف اليورو في نسخته الأخيرة.

وضع منتخب إنجلترا واليابان قبل اللقاء

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بحالة فنية مثالية، محتلاً المركز الرابع في تصنيف الفيفا، ويقدم الفريق أداءً هجومياً لافتاً في الآونة الأخيرة؛ حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية مقابل تعادل وحيد في آخر 5 مواجهات خاضها، مما يمنح اللاعبين ثقة كبيرة لفرض أسلوبهم والسيطرة على مجريات اللعب في معقلهم التاريخي.

في المقابل، يدخل منتخب اليابان المواجهة وهو يحتل المركز 18 عالمياً، مما يجعله أحد أقوى المنتخبات الآسيوية في الوقت الحالي، ويمر الساموراي بفترة ذهبية من حيث النتائج، إذ حقق الفريق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في لقاءاته الأخيرة، ويسعى في مواجهة اليوم لكسر حاجز الرهبة أمام الكبار والعودة بنتيجة إيجابية تعزز من مكانته الدولية.

موعد مباراة إنجلترا ضد اليابان الودية

تُقام المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب ويمبلي، وتحت قيادة الحكم نيكولاس والش، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا واليابان

ستبث المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً عبر قناة beIN Sports 6 HD، وقد أعلنت القناة عن إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق أحمد البلوشي،