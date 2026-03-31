اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة النرويج ضد سويسرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:30 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، إلى مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب النرويج ونظيره منتخب سويسرا، وتاتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات الدولية للمنتخبين، حيث يسعى المنتخب النرويجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يطمح المنتخب السويسري لتأكيد تفوقه الفني وتجربة عناصر جديدة لموسم 2025-2026.

وضع منتخب النرويج وسويسرا قبل اللقاء

يدخل منتخب النرويج المباراة طامحاً في تحسين نتائجه الأخيرة، حيث يحتل المركز 31 في تصنيف الفيفا. ويمر الفريق بفترة متذبذبة، إذ حقق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات خاضها، مما يجعل لقاء الليلة فرصة هامة لاستعادة نغمة الانتصارات أمام خصم قوي.

في المقابل، يدخل منتخب سويسرا المواجهة وهو يحتل المركز 19 عالمياً، مما يعكس استقرار مستواه الفني، ويقدم الناتي أداء جيد في الآونة الأخيرة، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويسعى في مواجهة اليوم لفرض أسلوبه والعودة بنتيجة مرضية من قلب العاصمة النرويجية أوسلو.

موعد مباراة النرويج ضد سويسرا الودية

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب النرويج ومنتخب سويسرا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة النرويج وسويسرا

ستبث المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً عبر قناة beIN Sports 3 HD، وقد أعلنت القناة عن إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق باسم الزير.