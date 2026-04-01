تراجع جديد أمام الجنيه المصري.. سعر اليورو اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري، شهد مع بداية التعاملات حالة من التباين خلال داخل القطاع المصرفي، حيث سجلت العملة الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا في بعض البنوك، مقابل تراجع محدود في مؤسسات مصرفية أخرى، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على سوق النقد الأجنبي.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
يحظى سعر اليورو بمتابعة واسعة من جانب المستثمرين والمتعاملين، نظرًا لأهميته في حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب ارتباطه المباشر بالتعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعله أحد المؤشرات المهمة في سوق العملات.
وصل سعر اليورو اليوم عند البنك المركزي المصري مستوى 62.59 جنيه للشراء، مقابل 62.77 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك
زاد البحث مؤخرًا عن سعر اليورو اليوم في البنوك، وذلك لأنه من أهم العملات الأوروبية التي يتم استعمالها دائمًا، ويأتي كما يلي:
- سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 62.74 جنيه للشراء، و63.08 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك الكويت الوطني وبنك قناة السويس.
- وفي ميد بنك، بلغ سعر الشراء 62.71 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 63.11 جنيه، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم.
- أما في بنك الإسكندرية وبنك تنمية الصادرات، فقد استقر سعر اليورو عند 62.68 جنيه للشراء و63.02 جنيه للبيع.
- فيما سجل في البنك التجاري الدولي 62.68 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع.
- وفي بنك فيصل الإسلامي، وصل سعر الشراء إلى 62.64 جنيه، مقابل 62.98 جنيه للبيع.
- بينما سجل البنك المصري الخليجي 62.63 جنيه للشراء و63.00 جنيه للبيع.
- وسجل كل من بنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 62.62 جنيه للشراء و62.97 جنيه للبيع.
- وفي البنك الأهلي الكويتي، بلغ سعر الشراء 62.55 جنيه، وسعر البيع 63.02 جنيه.
- فيما سجل بنك مصر 62.55 جنيه للشراء و62.90 جنيه للبيع.
- كما سجل أيضًا سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي وبنك التنمية الصناعية نحو 62.51 جنيه للشراء و62.85 جنيه للبيع.
- وجاء أقل سعر لليورو في بنكي أبوظبي الأول وكريدي أجريكول، حيث بلغ 62.47 جنيه للشراء و62.82 جنيه للبيع.