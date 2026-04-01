هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 1...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 شهد حالة من الهدوء النسبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، حيث حافظ على استقراره داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، ليستمر التداول دون حاجز 55 جنيهًا سواء في الشراء أو البيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
يأتي هذا الثبات في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، رغم استمرار الضغوط الخارجية التي تؤثر على العملة المحلية، وعلى رأسها التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.52 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع، ليعكس متوسط التعاملات الرسمية داخل السوق.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
عدد كبير من المواطنين والمستثمرين يريدون معرفة سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية، وهو يأتي كما يلي:
- في بنك الإسكندرية، فقد جاء السعر أعلى نسبيًا، حيث بلغ نحو 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع، ليكون من بين أعلى الأسعار المعروضة اليوم.
- وفيما يخص البنوك الأخرى، سجل بنك البركة نحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.
- بينما بلغ السعر في بنك المصرف المتحد حوالي 54.53 جنيه للشراء و54.63 جنيه للبيع.
- في المقابل، جاء أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، ليظل الأقل بين البنوك خلال تعاملات اليوم.
- في أكبر البنوك الحكومية، استقر السعر داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 54.53 جنيه للشراء و54.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك التجاري الدولي، ما يشير إلى حالة من التوافق السعري بين البنوك الكبرى.