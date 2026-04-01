بكام بعد الهبوط؟.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - تراجع بشكل ملحوظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في بداية التعاملات الصباحية، وتراجعت تحركات محدودة في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، ما يعكس حالة من التذبذب النسبي في سوق الصرف.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي عند البنك المركزي المصري نحو 14.52 جنيهًا للشراء، و14.56 جنيهًا للبيع، مع استمرار الضغوط الطفيفة التي أثرت على أدائه خلال جلسات التداول.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

ينقب عدد كبير من الأشخاص عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في كل البنوك، وهو يتوفر في البنوك بالأسعار الآتية: