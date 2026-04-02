أحمد شوبير يحسم الجدل.. حقيقة عرض فالنسيا لضم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:22 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد بشأن اهتمام أندية إسبانية بالتعاقد مع نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في مواجهة إسبانيا الودية، مما جعله تحت محط أنظار الفرق الأوروبية.

شوبير يكشف موقف مصطفي شوبير من عرض فالنسيا

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن ما يتم تداوله حول اهتمام أندية مثل فالنسيا وخيتافي وألميريا، لا يتعدى كونه اجتهادات إعلامية حتى الآن.

وأشار إلى أن هذه الأندية تبحث بالفعل عن حارس شاب بإمكانيات واعدة وتكلفة مناسبة، وهو ما جعل اسم مصطفى شوبير يتردد ضمن الترشيحات.

هل يوجد عروض رسمية لمصطفي شوبير؟

أكد شوبير أن الفيصل في مثل هذه الأمور هو وصول عرض رسمي للنادي، مضيفًا أن الأهلي لم يتلقَ أي عروض حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا يمكن التعامل مع ما يُنشر باعتباره أمرًا حقيقيًا.

كما كشف عن وجود اهتمام سابق من أحد الأندية الإسبانية، حيث حضر مسؤولون بالفعل وتمت مناقشة الأمر مع محمد يوسف، المدير الرياضي السابق، قبل أن يتم غلق الملف واعتبار اللاعب غير متاح للبيع.

وشدد شوبير على أن احتراف اللاعبين مثل مصطفى شوبير أو غيره، يجب أن يكون بهدف المشاركة الأساسية وليس مجرد التواجد في دوريات كبرى.

واختتم تصريحاته برسالة واضحة: الأفضل لأي لاعب أن يكون عنصرًا أساسيًا في فريقه، بدلًا من الانتقال إلى دوريات قوية مثل الإسباني أو الإنجليزي أو الألماني للجلوس على مقاعد البدلاء، لأن “الاحتراف الحقيقي هو اللعب”.