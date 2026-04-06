رسالة نارية من نجم بايرن ميونخ سيرجي جنابري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:29 مساءً - في أجواء مشحونة بالترقب، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يُقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وسط توقعات بمباراة من العيار الثقيل.

رسالة نجم بايرن ميونخ سيرجي جنابري لريال مدريد قبل المباراة

في هذا السياق، أطلق النجم الألماني سيرجي جنابري تصريحات نارية، مؤكدًا أن الفريق البافاري يمتلك قوة هجومية تضاهي نظيرتها لدى الفريق الإسباني، مشددًا على جاهزية فريقه لتقديم مواجهة كبيرة.

وأوضح جنابري في تصريحات صحفية لصحيفة "آس" الإسبانية، أن الحماس يسيطر عليه قبل هذه القمة الكروية، معتبرًا أن اللقاء أصبح محور اهتمام الجميع، سواء داخل محيطه الشخصي أو في الأوساط الرياضية، وهو ما يزيد من شغفه لخوض المواجهة المنتظرة ذهابًا وإيابًا.

وأشار إلى أن هذه المباراة تعد من أبرز المواجهات في كرة القدم حاليًا، في ظل المستوى المرتفع الذي يقدمه الفريقان، لافتًا إلى أن انتصار ريال مدريد الأخير على مانشستر سيتي كان لافتًا وأثار دهشته.

سيرجي جنابري يتحدث عن قوة ريال مدريد

تحدث جناح بايرن عن قوة الفريق الملكي، مؤكدًا أن تاريخه في البطولة الأوروبية يعكس قدراته الكبيرة، خاصة عند اللعب على أرضه، حيث يمنح ملعب البرنابيو دفعة معنوية هائلة لأصحابه، في أجواء وصفها بـ "المميزة حتى للمنافسين".

كما أشاد بالترسانة البشرية التي يمتلكها ريال مدريد، موضحًا أن الفريق يضم عناصر مميزة في مختلف الخطوط، مع تركيز خاص على القوة الهجومية بقيادة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، إلى جانب التألق اللافت لـ إبراهيم دياز في الفترة الأخيرة.

وأكد جنابري أن مفتاح المواجهة يكمن في فرض أسلوب لعب بايرن ميونخ وعدم السماح لريال مدريد بالتحكم في إيقاع اللقاء، مشددًا على أهمية اللعب الجماعي واستغلال نقاط القوة الخاصة بالفريق.

مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

كما خص جنابري النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بإشادة خاصة، مشيرًا إلى إمكانياته الكبيرة داخل الملعب، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه له على الصعيدين الفني والشخصي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بايرن قادر على مجاراة الريال هجوميًا، بل وتهديده بقوة، إذا ما قدم اللاعبون أقصى ما لديهم داخل الملعب، معتبرًا أن الخط الأمامي لفريقه يُعد من بين الأفضل عالميًا في الوقت الحالي.