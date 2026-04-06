قبل لقائه غدًا مع سيراميكا كليوباترا.. ما هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:29 مساءً - يتصدر اهتمام جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة، خصوصًا بعد فوز "الزمالك" مساء أمس على المصري بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في مجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، بعد تحقيقه 11 فوزًا، و7 تعادلات، وخسارتين فقط، وسجل المارد الأحمر 33 هدفًا بينما تلقت شباكه 19 هدفًا، ما يعكس قوة هجومه وصلابة دفاعه خلال الموسم الحالي.

ويأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 20 مباراة، بعد تحقيقه 11 فوزًا، و5 تعادلات، و4 هزائم، سجل الفريق 29 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، ما يجعله منافسًا قويًا على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "المقاولون العرب" لقاءً من العيار الثقيل يجمع الأهلي بسيراميكا كليوباترا مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز لموسم 2025-2026، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصهما في المنافسة على اللقب.

وتنطلق مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة "أون سبورت 1" بتعليق محمد مصطفى عفيفي.