إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع دوى انفجارات فى عدد من المدن الإيرانية، بينها أبيك وقزوين واشتهارد وسيريك، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

وتأتى هذه التطورات فى ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، حيث شهدت عدة مناطق إيرانية هجمات وضربات متبادلة بالتزامن مع حالة تأهب أمنى وعسكرى واسعة.