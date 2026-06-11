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إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

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إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع دوى انفجارات فى عدد من المدن الإيرانية، بينها أبيك وقزوين واشتهارد وسيريك، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

 

وتأتى هذه التطورات فى ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، حيث شهدت عدة مناطق إيرانية هجمات وضربات متبادلة بالتزامن مع حالة تأهب أمنى وعسكرى واسعة.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن أسباب الانفجارات أو الجهات المسؤولة عنها، فيما تتابع الأجهزة المختصة الموقف وسط ترقب لمزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة.

وكانت مدن ومناطق عدة جنوب ووسط إيران قد شهدت خلال اليوم سلسلة انفجارات وتحركات عسكرية متزامنة، فى ظل استمرار التوترات المتصاعدة فى المنطقة.


 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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