تامر حسني يرد على حمادة هلال بعد اعتذاره

رد الفنان تامر حسني على الفني حمادة هلال مؤكدا قبوله اعتذاره له.

ونشر تامر حسني فيديو للقاء حمادة هلال الذي وجه فيه اعتذاره له بسبب الجدل الذي أثير حول أغنية "عيش بشوقك"، والتي سبق أن صرح "هلال" بأنها كانت معروضة عليه قبل أن تطرح بصوت تامر حسني.

وكتب تامر حسني: "حبيبي یا حمادة انت صاحب عُمر وراجل محترم طول عمرك، بعد كلامك ده أنا نسيت أي زعل لإني شايفك بتتكلم من قلبك شكرا ليك يا حبيبي".

وكان حمادة هلال، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أكد أن علاقته بتامر حسني تتجاوز أي خلافات، مشددا على عمق الروابط الإنسانية بينهما، قائلا: "تامر حسني أخويا، وعمري ما هنسى وقفته معايا في فرحي، لما زفني بالعربية".

وأضاف أن ما حدث قد يكون نتيجة انفعال لحظي ليس أكثر، معبرا عن أسفه قائلًا: «أكيد كان في شيطان دخل بينا، ولو زعل مني فحقك عليا لو كنت قلت كلمة ضايقتك".

وتابع حمادة هلال موضحا موقفه من أزمة الأغنية، مؤكدا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه تامر حسني، وأن ما حدث يدخل في إطار "الأرزاق"، قائلا: "لو موضوع أغنية "عيش بشوقك"، فهي رزقك مش رزقي".

وتأتي تصريحات حمادة هلال بعد حالة الجدل التي صاحبت تصريحاته الأولى وانتقاده لتامر حسني وشاعر وملحن الأغنية، حيث أنه عمل على تجهيز الأغنية وبذل جهدا كبيرا فيها، ولكن مرض والدته وانشغاله بمتابعة حالتها الصحية دفع صناعها لتقديمها إلى تامر حسني الذي قام بغنائها.