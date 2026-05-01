رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل الرقم 132 في تاريخ لقاءات القطبين.

يستضيف اللقاء ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا لأهمية المباراة في تحديد ملامح بطل الدوري، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق القمة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك

يمكن متابعة المباراة بشكل حصري عبر شبكة ON Sport، وتحديدًا على قنوات ON Sport 1 وON Sport Max، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الجمعة 1 مايو 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة داخل أرض الملعب.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

أسندت مهمة التعليق إلى مجموعة من أبرز المعلقين، حيث يتولى التعليق على قناة ON Sport 1 كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، بينما يعلق على قناة ON Sport Max الثنائي محمد الكواليني وبلال علام.

ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

من المتوقع أن يعتمد الأهلي على تشكيل متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والسرعة الهجومية، حيث يقود الهجوم محمود حسن تريزيجيه إلى جانب طاهر محمد طاهر، مع وجود إمام عاشور في خط الوسط لدعم الشق الهجومي.

ملامح تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

في المقابل، يعتمد الزمالك على خبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى، حيث يقود خط الدفاع محمود حمدي الونش، بينما يتواجد في الهجوم ناصر منسي، مع دور محوري للنجم عبدالله السعيد في صناعة اللعب.

وتبقى هذه القمة واحدة من أقوى وأهم مباريات الكرة العربية، حيث لا تقتصر أهميتها على النقاط فقط، بل تمتد لتشمل التاريخ والندية الكبيرة بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.