باكستان: طالبنا ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 09:30 مساءً - قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية إن إسلام آباد طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبيرضد إيران في هذه المرحلة.

جاء ذلك بعد أن أرسلت إيران ردها إلى واشنطن عبر باكستان حول شروط واشنطن السابقة لإنهاء الحرب.

وفى الوقت الذى أعرب مسؤولون باكستانيون عن تفائلهم بقرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، بعد أن نقلوا إلى واشنطن ردا إيرانيا معدلا على الشروط الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب، وأكدوا أن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد.

جاء رد الرئيس الأمريكي ، مخيبا للآمال ، حيث قال إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم رضاه عن المقترح الحالي المقدم من طهران، مشددًا على ضرورة تقديم عرض "ملائم" يلبي المطالب الأمريكية.

وأوضح ترامب أن بلاده تواصل إدارة ملف المفاوضات بشكل كامل، بالتوازي مع اتصالات مع الكونجرس، لافتًا إلى أن "لا أحد سعى للحصول على موافقة الكونجرس على الحرب ونجح في ذلك"، في إشارة إلى تعقيدات القرار العسكري في الولايات المتحدة.

وأشار إلى استمرار التواصل مع الجانب الباكستاني ضمن جهود الوساطة، ما يعكس اعتماد واشنطن على قنوات غير مباشرة في التفاوض مع إيران.

ووجّه ترامب انتقادات إلى كل من إيطاليا وإسبانيا، معتبرًا أنهما تتبنيان مواقف متساهلة تجاه الملف النووى الإيرانى، قائلاً إنهما "تشعران بأنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".

وأضاف أن الساحة الداخلية في إيران تشهد حالة من "الفوضى" وخلافات كبيرة بين القيادات، مؤكدًا أن القادة الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات الداخلية.

وشدد ترامب على أن واشنطن غير راضية عن المقترح الحالي، مطالبًا طهران بتقديم صيغة جديدة أكثر توافقًا، في وقت تبقى فيه المفاوضات مفتوحة على جميع الاحتمالات بين التهدئة أو التصعيد.