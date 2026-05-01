يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي بث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 09:29 مساءً - تعيش جماهير الكرة المصرية على وقع ترقب كبير لموقعة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يمثل نقطة تحول محتملة في سباق التتويج.

المباراة لا تُختزل فقط في كونها ثلاث نقاط، بل تحمل أبعادًا أكبر تتعلق بتاريخ طويل من المنافسة والندية بين القطبين، وهو ما يمنحها طابعًا خاصًا دائمًا. الزمالك يدخل اللقاء وهو في موقع مريح نسبيًا على قمة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويطمح لاستغلال هذه الأفضلية من أجل الاقتراب أكثر من منصة التتويج، خاصة أن أي فوز جديد سيمنحه دفعة قوية قبل الجولات الحاسمة.

في المقابل، يجد الأهلي نفسه في موقف لا يقبل المزيد من التعثر، بعدما تراجع إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وهو ما يفرض عليه التعامل مع المباراة باعتبارها فرصة أخيرة لإحياء حظوظه في المنافسة.

الفريق الأحمر يدرك أن الانتصار سيعيده بقوة إلى المشهد، بينما أي نتيجة سلبية قد تُعقّد حساباته بشكل كبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة تعكس حجم الحدث وقيمته في الشارع الرياضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة ON Sport، حيث تُبث المباراة على قناتي ON Sport 1 وON Sport Max، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

المعلقون على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يتناوب على التعليق عدد من الأسماء المعروفة في الساحة الرياضية، إذ يتولى أيمن الكاشف ومؤمن حسن الوصف عبر القناة الأولى، بينما يقدم بلال علام ومحمد الكواليني التعليق عبر القناة الثانية، ما يضيف أجواءً حماسية تليق بقيمة المواجهة.

في النهاية، تبقى هذه القمة واحدة من أكثر المباريات التي يصعب توقع نتائجها، حيث كثيرًا ما تكسر كل القواعد، وتُحسم بتفاصيل صغيرة، وهو ما يجعل الجماهير على موعد مع مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم خريطة المنافسة في الدوري.