أخبار اليمن : الأمطار الغزيرة مستمرة.. احذروا

الأمطار الغزيرة مستمرة.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتفاوتة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية غزيرة قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظـات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، الحديدة ومرتفعات كل من الجوف، مأرب، أبين، لحج.

وأنذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأماكن والأشجار العالية.

كما أنذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.