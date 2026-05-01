يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة 1 مايو 2026 إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية استثنائية في صراع اللقب هذا الموسم.

تكتسب هذه المواجهة طابعًا حاسمًا، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه المميزة وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، مستفيدًا من الاستقرار الفني والمعنوي الذي يعيشه الفريق خلال الفترة الأخيرة. ويدخل الأبيض اللقاء برصيد 50 نقطة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يقربه خطوة إضافية من حسم اللقب، خاصة مع تبقي عدد محدود من الجولات.

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تراجع إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وهو ما يزيد من الضغط على لاعبيه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة.

ويدرك الجهاز الفني أن أي تعثر جديد قد يُصعّب من مهمة الفريق في سباق التتويج، خصوصًا مع قوة المنافسة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تمثل المباراة حدثًا كرويًا بارزًا ينتظره الملايين داخل مصر وخارجها..

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي اليوم

تُنقل المباراة عبر شبكة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وذلك من خلال قناتي ON Sport 1 وON Sport Max، مع استوديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتولى التعليق على أحداث اللقاء مجموعة من أبرز المعلقين، حيث يعلق أيمن الكاشف ومؤمن حسن عبر قناة ON Sport 1، بينما يتواجد بلال علام ومحمد الكواليني على قناة ON Sport Max، ما يمنح المشاهد تجربة مميزة تواكب أهمية الحدث.

وتبقى مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا خارج الحسابات التقليدية، حيث لا تعترف بفوارق الترتيب أو الحالة الفنية، وهو ما يجعل هذه القمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ليلة كروية ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية حتى صافرة النهاية.