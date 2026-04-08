نجوم يعودون هذا العام إلى السينما بعد غياب تشهد السينما المصرية خلال عام 2026 عودة قوية لعدد من النجوم الذين اعتادوا التواجد بشكل مستمر في المنافسات السي إقرأ المزيد

تشهد السينما المصرية خلال عام 2026 عودة قوية لعدد من النجوم الذين اعتادوا التواجد بشكل مستمر في المنافسات السينمائية، قبل أن يغيبوا لفترات متفاوتة لأسباب متعددة، منها الانشغال بالدراما التلفزيونية، أو البحث عن سيناريوهات قوية تناسب طموحاتهم الفنية، ويأتي هذا العام ليشهد عودة أربعة من أبرز النجوم إلى الشاشة الكبيرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة أعمالهم الجديدة، خاصة بعد فترات الغياب.

محمد رمضان يعود بفيلم أسد بعد غياب 3 سنوات

يعود الفنان محمد رمضان إلى السينما بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "ع الزيرو" عام 2023، وذلك من خلال فيلمه الجديد "أسد"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 14 مايو المقبل، للمنافسة ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي 2026، إذ يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، خاصة أن رمضان يراهن من خلاله على تقديم تجربة مختلفة تعزز حضوره السينمائي بعد تركيزه في الفترة الماضية على الدراما.

تدور أحداث الفيلم خلال القرن الـ 19؛ حول عبد يتمرد على واقعه بعد دخوله في قصة حب محرمة مع امرأة حرة، ما يضعه في صراع مع المجتمع، وتتفاقم الأحداث عندما يفقد أغلى ما لديه، ليتحول تمرده إلى رغبة في الانتقام، ويخوض معركة؛ دفاعاً عن حريته وكرامته.

ياسمين عبد العزيز تعود بفيلم "خلي بالك على نفسك" بعد غياب 8 سنوات

بعد غياب طويل عن السينما استمر 8 سنوات، تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم "خلي بالك على نفسك"، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا، ويجري تصويره حالياً تمهيداً لطرحه خلال عام 2026، وتُسجل ياسمين بهذا العمل أول ظهور سينمائي لها منذ فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، وهو ما يجعل الفيلم محط اهتمام كبير من جمهورها، خاصة في ظل نجاحاتها اللافتة في الدراما خلال السنوات الأخيرة.

تجسد ياسمين خلال الأحداث شخصية امرأة ترث من والدها المتوفَّى نشاطه غير المشروع في تجارة السلاح والممنوعات، فيما يظهر السقا بشخصية مذيع راديو متعدد العلاقات النسائية.

أحمد حلمي يعود بـ "أضعف خلقه" بعد غياب 4 سنوات

كما يشهد عام 2026 عودة الفنان أحمد حلمي إلى السينما، بعد غياب 4 سنوات، منذ تقديمه فيلم "واحد تاني" عام 2022، حيث انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "أضعف خلقه"، الذي يشاركه بطولته الفنانة هند صبري بأول تعاون بينهما في السينما، ويترقب جمهور حلمي عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على تقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والرسائل الإنسانية.

يجسد حلمي دور عالم حيوانات نزيه يعمل بحديقة حيوان الجيزة عام 2007، وسط تدهور الأوضاع هناك، ويواجه أزمات مالية وعائلية تتفاقم مع حمل غير متوقع، ويرى انعكاس معاناة أسرته في الحيوانات المحبوسة، تتصاعد الأحداث عندما يُعرض عليه تبني الحيوانات من زائر ثري، ليجد نفسه أمام اختبار صعب بين النزاهة والتضحية.

شيكو يعود بـ "صقر وكناريا" بعد غياب 3 سنوات

ينضم الفنان شيكو إلى قائمة العائدين للسينما في 2026، من خلال فيلم "صقر وكناريا"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وتم انتهاء تصويره مؤخراً استعداداً للعرض في دور السينما ضمن موسم صيف 2026، ويُعيد هذا الفيلم شيكو إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب 3 سنوات، منذ فيلم "ابن الحاج أحمد" الذي تم عرضه عام 2023، وسجل أول بطولات شيكو السينمائية بعيداً عن هشام ماجد.