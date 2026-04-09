اطّلع على مجانًا علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بولونيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:19 مساءً - يستعد نادي بولونيا الإيطالي لاستضافة نظيره نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل 2026، في مواجهة أوروبية مرتقبة يحتضنها ملعب ريناتو دال آراؤ وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وضع بولونيا وأستون فيلا قبل اللقاء

يدخل نادي بولونيا اللقاء وهو في حالة فنية جيدة، حيث تمكن الفريق من تحقيق 3 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات خاضها، ويطمح الفريق الإيطالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب في إنجلترا.

في المقابل، يدخل نادي أستون فيلا المواجهة بسجل متذبذب في لقاءاته الأخيرة، إذ حقق الفريق فوزين مقابل هزيمتين وتعادل واحد في آخر 5 مباريات، ويسعى الفيلانز للعودة بنتيجة مرضية من إيطاليا، خاصة وأن تاريخ لقاءات الفريقين الأخيرة يميل لصالحهم بعد فوزهم في المواجهتين السابقتين بنتيجة (2 - 0).

موعد مباراة بولونيا ضد أستون فيلا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وسيتولى الحكم ساندرو شيرر مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد بولونيا

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة حصرياً عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس وبالتحديد علي قناة بي إن سبورت 1، وقد تقرر إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق الرياضي عامر الخوذيري.