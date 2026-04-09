تشغيل قطار النزهة على خط القاهرة الإسكندرية 2026.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 09:33 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل "قطار النزهة" المخصوص (درجة ثالثة مكيفة) على خط القاهرة/الإسكندرية والعكس، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات مميزة بأسعار مناسبة، تتيح للمواطنين قضاء يوم ترفيهي مميز في مدينة الإسكندرية دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

مواعيد قطار النزهة القاهرة الإسكندرية في شم النسيم 2026

حددت الهيئة جدولًا دقيقًا لتحركات القطار، حيث ينطلق في رحلة الذهاب من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ويصل إلى محطة الإسكندرية في الساعة 9:40 صباحًا.

أما رحلة العودة، فتبدأ من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05 مساءً، ليصل القطار إلى محطة القاهرة في الساعة 20:50 مساءً، بما يتيح للركاب قضاء يوم كامل في أجواء ربيعية مميزة.

أسعار تذاكر قطار النزهة 2026 وطريقة الحجز

طرحت الهيئة أسعارًا مخفضة تشجيعًا للمواطنين، حيث تبلغ قيمة تذكرة الذهاب فقط 80 جنيهًا، بينما تصل تذكرة الذهاب والعودة إلى 120 جنيهًا،

وأكدت أن الحجز يتم من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات التي يتوقف بها القطار، مع توقعات بزيادة الإقبال على هذه الخدمة نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

شروط استخدام تذاكر قطار النزهة في شم النسيم

أوضحت الهيئة أن التذاكر صالحة فقط لاستخدام "قطار النزهة"، ولا يمكن استخدامها على أي قطارات أخرى، وذلك لضمان تنظيم الرحلات ومنع التكدس،

كما شددت على أن قيمة التذاكر غير قابلة للاسترداد بعد إتمام عملية الشراء، في إطار ضوابط تهدف إلى تحقيق الانضباط في الحجز.

ويأتي تشغيل هذا القطار ضمن جهود الهيئة لتعزيز السياحة الداخلية وتوفير وسائل نقل ميسرة خلال المناسبات، حيث يمثل شم النسيم فرصة مثالية للمواطنين للاستمتاع برحلات اليوم الواحد، خاصة إلى مدينة الإسكندرية التي تعد الوجهة الأبرز خلال هذه الفترة من العام.