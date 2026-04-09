”افتحوا التسجيلات فورًا” مطالبات عاجلة بعد فضيحة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:19 مساءً - اشتعلت الأجواء في الشارع الرياضي السعودي عقب تعادل الفريقين الأهلي السعودي مع نظيره فريق الفيحاء بهدف لمثله، في لقاء شهد الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2025/2026.

الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي ضد الفيحاء

اعترض لاعبو الأهلي بقوة على قرارات الحكم، مطالبين باحتساب عدة ركلات جزاء، معتبرين أن تجاهلها أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على المراكز المتقدمة.

ولم تتوقف الأزمة عند حدود القرارات الفنية، بل امتدت إلى ما تم تداوله بشأن وجود حديث جانبي من أحد أفراد الطاقم التحكيمي تجاه لاعبي الأهلي، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الجماهير والمتابعين.

رئيس النصر السابق يفتح النار بعد القرارات الجدلية في مباراة الأهلي ضد الفيحاء

في خضم الجدل، خرج مسلي آل معمر مطالبًا بضرورة الاحتكام إلى التسجيلات الرسمية للحكام، للتأكد من حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن الشفافية هي الحل الوحيد لحسم الجدل الدائر.

وشدد على أن أي تجاوز، حال ثبوته، يجب أن يُقابل بعقوبة واضحة، بينما أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراء مماثل ضد إيفان توني إذا لم تثبت صحة الاتهامات، من أجل إنهاء حالة الجدل الإعلامي.

كما رفض الزج باسم النصر في هذه الأزمة، مؤكدًا أن تصدره للترتيب جاء بفضل نتائجه داخل الملعب، ولا علاقة له بأي أحداث تحكيمية تخص مباريات فرق أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية ضبط المشهد وإدارة الأزمات بحسم، للحفاظ على عدالة المنافسة وصورة الدوري في مراحله الحاسمة.