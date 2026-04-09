كفار يهين دفاع وحارس الريدز.. اطّلع على هدف كفاراتسيخيليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:15 صباحاً - واصل النجم الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا تألقه اللافت مع باريس سان جيرمان، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك ليفربول، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف كفاراتسيخيليا يؤكد التفوق الباريسي

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة متقنة من جواو نيفيز، وصلت إلى كفاراتسيخيليا الذي انطلق بسرعة نحو منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ أكثر من مدافع بمهارة فردية عالية، ثم يتجاوز حارس ليفربول بلمسة هادئة ويضع الكرة في الشباك بسهولة.

تفوق واضح لباريس سان أمام ليفربول

وقدم الفريق الباريسي أداءً قويًا على مدار اللقاء، حيث نجح في فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب، مستفيدًا من سرعة لاعبيه في التحولات الهجومية والضغط المتقدم على دفاع ليفربول.

في المقابل، حاول الفريق الإنجليزي العودة إلى أجواء المباراة من خلال بعض المحاولات الهجومية، إلا أن التنظيم الدفاعي لباريس وتألق حارس المرمى حالا دون تقليص الفارق.

أفضلية قبل لقاء الإياب

وبهذا الهدف، عزز باريس سان جيرمان تقدمه بثنائية نظيفة، ليضع قدمًا في الدور نصف النهائي، ويمنح نفسه أفضلية مريحة قبل مواجهة الإياب المرتقبة في ملعب "أنفيلد".