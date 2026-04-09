سلوت يكشف سبب استبعاد محمد صلاح أمام باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:19 مساءً - كشف المدير الفني الهولندي آرني سلوت عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد النجم المصري محمد صلاح من المشاركة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، والتي انتهت بخسارة ليفربول بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سلوت يكشف سبب استبعاده لـ محمد صلاح

أوضح المدرب الهولندي أن قراره جاء بدافع تكتيكي بحت، مشيرًا إلى أن الفريق قضى فترات طويلة من اللقاء تحت ضغط كبير، ما جعله يركز على تقليل الأضرار بدلًا من المجازفة الهجومية. وأضاف أن الأولوية كانت الحفاظ على النتيجة وعدم استقبال أهداف إضافية قبل موقعة الإياب.

أكد سلوت أن الظروف داخل المباراة لم تكن مناسبة لإشراك صلاح، خاصة في ظل اعتماد الفريق على التكتل الدفاعي، موضحًا أن الاحتفاظ باللاعب بدنيًا كان خيارًا أفضل مع ضغط المباريات في المرحلة الحالية من الموسم.

كما أشار إلى أن المواجهة شهدت سيطرة واضحة من جانب الفريق الباريسي، ما صعب مهمة ليفربول في بناء هجمات منظمة، ليصبح الهدف الأساسي هو الصمود حتى صافرة النهاية، مع تأجيل الحسم لمباراة العودة على ملعب “أنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في الإياب

من المقرر أن يلتقي فريق الريدز مع نظيره الـ بي أس جي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.