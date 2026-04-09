أرقام قياسية تلوح في الأفق.. لوحة «م هـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 09:33 مساءً - تشهد سوق اللوحات المعدنية المميزة في مصر نشاطًا ملحوظًا، مع تصاعد المنافسة على لوحة "م هـ م – 7" المطروحة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، حيث دخل 9 مزايدين في سباق قوي لاقتنائها، ووصل سعرها حتى الآن إلى نحو 3 ملايين جنيه، في واحدة من أبرز المزادات التي تجذب اهتمام الباحثين عن التميز.

مزاد لوحة «م هـ م - 7» في مصر يصل إلى 3 ملايين جنيه

تواصل لوحة "م هـ م – 7" جذب الأنظار داخل مزاد اللوحات المعدنية المميزة، إذ ارتفع سعرها تدريجيًا مع تزايد عدد المشاركين، ليصل إلى 3 ملايين جنيه حتى الآن، ويعكس هذا الرقم حجم الإقبال الكبير على اللوحات ذات الأرقام والحروف القليلة، التي تُعد رمزًا للتميز والخصوصية لدى مالكي السيارات.

ويشارك في المزاد حاليًا 9 أشخاص، وسط توقعات بارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة المزاد، ما يزيد من حدة المنافسة بين الراغبين في الفوز بهذه اللوحة النادرة.

كيفية حجز لوحة سيارة مميزة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين فرصة الحصول على لوحات معدنية مميزة بسهولة من خلال خطوات إلكترونية مبسطة، تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمة "لوحتك"، ثم تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك، يمكن الضغط على خيار "كون لوحتك الآن"، وكتابة الأرقام والحروف المرغوب فيها، ثم الضغط على "بحث"، يتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لمراجعته، وفي حال الموافقة عليه، يتم إدراج اللوحة ضمن المزادات المتاحة ليبدأ التنافس عليها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرورية دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب.

طرق سداد قيمة اللوحات المميزة في مصر بعد الفوز بالمزاد

توفر بوابة مرور مصر الإلكترونية عدة وسائل مرنة لسداد قيمة اللوحات المعدنية المميزة بعد الفوز بالمزاد، حيث يمكن للمواطنين الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية، أو اختيار السداد النقدي من خلال فروع البنوك المعتمدة.

وتُعد مزادات اللوحات المميزة أحد المصادر المهمة لزيادة إيرادات الدولة، إلى جانب كونها خدمة تلبي رغبة شريحة من المواطنين في امتلاك لوحات فريدة، ومن المتوقع أن تشهد لوحة "م هـ م – 7" مزيدًا من الارتفاع في قيمتها مع استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.