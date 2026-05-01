فراغ كبير فى الخبرات يهدد مستقبل ليفربول بعد رحيل محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 02:16 مساءً - يبدو أن ليفربول يقف على أعتاب واحدة من أكثر مراحله حساسية في العصر الحديث، مرحلة لا تتعلق فقط بتغيير أسماء داخل التشكيل، بل باهتزاز هوية كاملة صُنعت على مدار سنوات من الاستقرار والنجاح.

الحرس القديم يطرق أبواب الرحيل عن ليفربول

البداية كانت برحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، لكن ما كان يُنظر إليه كخسارة كبيرة قد يتحول إلى مجرد فصل أول في قصة تفكك جيل ذهبي، فبحسب تحليل شبكة «أوبتا»، يستعد النادي لتوديع أسماء شكلت العمود الفقري للفريق، في مقدمتها محمد صلاح وأندي روبرتسون، وسط ضبابية تحيط بمستقبل كل من أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

المسألة هنا تتجاوز فكرة رحيل نجوم كبار، إذ تشير الأرقام إلى أن ليفربول مهدد بفقدان ذاكرته الكروية، حيث أن الرباعي المذكور خاض مجتمعًا 1518 مباراة بقميص الفريق، وهو رقم يفوق مجموع مشاركات بقية لاعبي الفريق الحاليين هذا الموسم، في دلالة صادمة على حجم الفراغ المنتظر.

محمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول

في قلب هذه المنظومة، يبرز اسم محمد صلاح كأحد أعمدة الحقبة الذهبية، بعدما سجل 257 هدفًا في 440 مباراة، وساهم بشكل مباشر في أكثر من خمس أهداف الفريق تحت قيادة المدرب أرني سلوت. لم يكن مجرد هداف، بل قطعة أساسية في منظومة هجومية متكاملة.

أما شراكته مع أندي روبرتسون، فقد تحولت إلى واحدة من أكثر الثنائيات انسجامًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاضا سويًا 257 مباراة، في تجسيد نادر لفهم تكتيكي طويل الأمد يصعب تعويضه سريعًا.

ورغم محاولات النادي ضخ دماء جديدة بضم أسماء لامعة مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، إلا أن التقرير يسلط الضوء على معضلة أعمق: الموهبة وحدها لا تكفي. فالتأقلم مع فلسفة ليفربول، واستيعاب ضغط الجماهير، وفهم إيقاع اللعب، كلها عناصر تحتاج وقتًا، وهو ما كان الجيل القديم يتقنه بشكل شبه فطري بعد سنوات من العمل المشترك.

في المقابل، يبدو أن فان دايك هو الأقرب للاستمرار حتى نهاية عقده في 2026، لكن الصورة الأوسع تبدو أكثر قسوة. فبحلول موسم 2027-2028، قد يجد ليفربول نفسه دون أي لاعب يملك خبرة تتجاوز 300 مباراة بقميص الفريق، وهو مؤشر واضح على انقطاع تام مع الماضي.

التقرير لا يصف ما يحدث بأنه مجرد تغيير، بل نهاية حقبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا الجيل هو من أعاد النادي إلى القمة، وأعاد لقب الدوري بعد سنوات من الغياب، وترك بصمة يصعب محوها أو استنساخها بسهولة.

التجديد أمر لا مفر منه في كرة القدم، لكن التوقيت والسرعة التي يفقد بها ليفربول رموزه قد تجعل عملية إعادة البناء أكثر تعقيدًا وخطورة. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في شراء لاعبين جدد، بل في صناعة جيل قادر على حمل الإرث، واستيعاب هوية نادٍ لا يقبل إلا بالانتصار.