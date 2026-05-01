دانة غاز: التعاون مع الحكومة المصرية متين وتم تسوّية كامل مستحقاتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 04:23 مساءً - أعلنت شركة دانة غاز، اليوم تسلّمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من مصر، مع تسوية مستحقاتها المتأخرة بالكامل.‏

وأشار الشركة فى بيان لها اليوم تعكس تسوية مستحقات دانة غاز مصر المتأخرة النهج الاستباقي والبنّاء للشركة في التعاون مع الحكومة المصرية ، فضلًا عن التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر.‏

ودعم هذا التقدمَ الملموس في عملية التحصيل الإطار المالي المحسّن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024،وبعد تسلّم دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، أسهمت الدفعة الإضافية البالغة 20 مليون دولار في سداد كامل مستحقات الشركة المتأخرة في مصر.‏

وحققت دانة غاز خلال الربع الأول من عام 2026 تحسنًا ملحوظًا في أدائها التشغيلي في مصر، إذ ارتفع متوسط إنتاج الشركة بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 13,060 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ12,550 برميل نفط مكافئ يوميًا في الربع الأول من عام 2025.‏ ويمثل ذلك أول فترة نمو للإنتاج في مصر بعد عدة سنوات من التراجع الطبيعي، بما يبرز أثر برنامج الشركة الاستثماري الجاري تنفيذه.‏

وتواصل دانة غاز تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في مصر، ويركز البرنامج على تثبيت إنتاج أصولها في دلتا النيل في المرحلة الأولى ومن ثم زيادته.‏ ونجحت الشركة في عام 2025 في حفر أربعة آبار وتنفيذ أعمال إعادة استكمال لثلاثة آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى إنتاج الشركة و36 مليار قدم مكعبة إلى احتياطياتها.‏

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:“يمثل التقدم المطرد الذي تمكنا من تحقيقه في مصر، سواء على مستوى التحصيل أو الأداء التشغيلي، حافزًا قويًا لنا.‏

وتشكل هذه الدفعة، إلى جانب تسوية كامل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، خطوة إيجابية جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية المتواصل بسداد المستحقات ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة.‏

وتثمّن دانة غاز عاليًا الدعم والتعاون المتواصلين من الحكومة المصرية، فقد كان لهما دور رئيسي في تعزيز الثقة، ودعم استمرار الاستثمارات الجارية، وتمكين الشركة من مواصلة تطوير عملياتها في مصر”.