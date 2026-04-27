العفو مقابل الاعتراف.. هرتسوغ يضع شرطًا حاسمًا أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 02:23 مساءً - كشفت مصادر صحفية إسرائيلية ووسائل الإعلام عن موقف رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أوضحت تصريحاته الأخيرة رفضه منح عفو رئاسي فوري في قضايا الفساد.

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن موقف الرئيس إسحاق هرتسوغ من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يوم الأحد 26 أبريل 2026 جاء بالرفض بحق العفو الرئاسي بقضايا الفساد التي عاصرتها البلاد خلال الفترة الماضية، لكن إسحاق ربط إمكانية تطبيق واتخاذ هذه الخطوة على أرض الواقع بإقرار النتن بالذنب.

وكان موقف إقرار رئيس الكيان بقراره هو نشر إحدى الصحف الإسرائيلية عن قرار حجب العفو عن بنيامين من هرتسوغ. في السياق وصفت القناة 14 المختصة بعرض أخبار الكيان أن القرار يعد دراما سياسية قانونية مشيرةً إلى صدور بيانًا رسميًا من مكتب رئيس الكيان صباح الأحد أكد عدم منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي مع تبني موقف سريع للتوصل لاتفاق يقضي بإقرار نتنياهو بشعور الذنب تمهيدًا لمناقشة قرار العفو لاحقًا.

أوضح بيان الرئاسة الإسرائيلية رأي إسحاق هرتسوغ في أن التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين يعد الخيار الأنسب لإنهاء القضية النزاعية القانونية المستمرة منذ 6 سنوات.

وأضاف البيان أن هرتسوغ يعتبر الوصول إلى اتفاق بين الأطراف في قضايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الحل الأمثل للسلام مؤكدًا أن المفاوضات الجارية تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لدفع جميع الأطراف نحو تسوية متفق عليها.

وأوضح مكتب إسحاق هرتسوغ أن الرئيس يرى ضرورة استغلال جميع المسارات التي قد تقود إلى اتفاق آمن بين الأطراف خارج إطار المحكمة قبل النظر في طلب العفو لبنيامين.

موقف نتنياهو من قرار العفو الرئاسي

لم يصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن عن رغبته في الاعتراف بالخطأ أو اعتزال السياسة ولكنه بدأ حملته الانتخابية المقبلة بحماس.

في هذا السياق كان النتن قد قدم طلبًا رسميًا لطلب العفو الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأدعى بنيامين أن إلغاء المحاكمة سيرفع الروح المعنوية للداخل الإسرائيلي ويتيح له التركيز على شؤون الدولة وفق تقديراته.