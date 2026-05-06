منحة دعم التموين 2026 في مصر.. هل يستمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 مساءً - تواصل الدولة المصرية تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، ومن بينها منحة دعم التموين الإضافية، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دعم شهري يُضاف إلى البطاقة التموينية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية.

تفاصيل منحة التموين 2026 وقيمة الدعم الشهري

تُعد منحة التموين لعام 2026 من أبرز أشكال الدعم الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقة التموينية، يُستخدم في الحصول على سلع غذائية أساسية، مع إتاحة حرية الاختيار من قائمة السلع المتاحة وفق احتياجات كل أسرة.

حرية اختيار السلع التموينية للمستفيدين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية اختيار السلع التي تناسبهم من بين مجموعة من المنتجات الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، وذلك بهدف تعزيز مرونة استخدام الدعم وضمان استفادة فعلية تتماشى مع احتياجات كل أسرة.

آليات صرف السلع وضمان توافرها في المنافذ

تعمل الوزارة على ضخ السلع التموينية بشكل مستمر في منافذ التوزيع، مع إعطاء أولوية لتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، إلى جانب السماح بعمليات الاستعاضة خلال الشهر، لضمان عدم حدوث أي نقص في المنتجات داخل المنافذ التموينية.

استمرار منحة التموين حتى المناسبات القادمة

تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار صرف الدعم الإضافي خلال الفترة المقبلة، وقد يمتد حتى عيد الأضحى، بما يعكس توجه الدولة إلى دعم الأسر خلال المواسم التي ترتفع فيها معدلات الإنفاق، مع التأكيد على استمرار متابعة التنفيذ وفق المستجدات.

طرق الاستعلام عن استحقاق دعم التموين

يمكن للمواطنين التأكد من استحقاقهم للدعم من خلال عدة وسائل، منها الرسائل النصية أو متابعة بون صرف الخبز، أو عبر بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية، حيث يتم تحديد المستحقين وفق معايير خاصة بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.