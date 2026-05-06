كابوس في الجولة الأخيرة.. 4 مخاوف تهدد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 مساءً - بينما تنشغل السوشيال ميديا بتوقع سيناريوهات إيجابية حول تعثر المنافسين، يواجه النادي الأهلي مرحلة شديدة الحساسية قد تُعيد رسم ملامح موسمه بالكامل، بعد انطلاقة حملت طموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

4 أزمات تواجه الأهلي قبل لقائه مع المصري

الحقيقة التي تفرض نفسها داخل القلعة الحمراء أن الفريق لم يعد يمتلك هامشًا كبيرًا من الأخطاء، خاصة مع اقتراب المواجهة أمام المصري البورسعيدي، والتي لا تُعد مجرد مباراة لحصد النقاط، بل اختبارًا صعبًا قد يكون له تأثير مباشر على شكل المنافسة حتى نهايتها.

وأي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة قد يضعف حظوظ الأهلي في سباق الصدارة، بغض النظر عن نتائج المنافسين الآخرين، كما أنه قد يفتح الباب أمام موجة غضب جماهيري متوقعة يصعب احتواؤها إذا تعقد الموقف أكثر في جدول الترتيب.

وفي ظل تداخل الحسابات، تزداد المخاوف من تأثير النتائج المتزامنة للمنافسين، مثل الزمالك وبيراميدز، وهو ما قد يضع اللاعبين تحت ضغط نفسي كبير أثناء المباراة، في حال تحولت متابعة النتائج الخارجية إلى عامل تشتيت داخل الملعب بدلًا من التركيز الكامل على الأداء.

والتقارير الفنية تشير إلى أن أكبر تحدٍ قد يواجه الفريق ليس فقط قوة الخصم، بل القدرة على الحفاظ على الهدوء الذهني وعدم التأثر بما يحدث في باقي الملاعب، وهو ما قد يحسم تفاصيل اللقاء في لحظات حاسمة.

المصري البورسعيدي أمام الأهلي

على الجانب الفني، يدخل المصري البورسعيدي المواجهة بقيادة جهازه الفني وهو يمتلك تنظيمًا دفاعيًا واضحًا وقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة أمام الأندية الجماهيرية.

والأسلوب الدفاعي المنظم والاعتماد على تضييق المساحات قد يشكل عقبة حقيقية أمام الأهلي، خاصة في ظل بعض الملاحظات على بطء بناء الهجمات في الفترة الأخيرة، ما قد يجعل المباراة صراعًا تكتيكيًا معقدًا يحتاج إلى حلول فردية وجماعية لفك التكتلات الدفاعية.