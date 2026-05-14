إنتر ميامي يتفوق على سينسيناتي في مباراة مثيرة.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 02:17 مساءً - حقق نادي إنتر ميامي فوزًا مثيرًا على نظيره سينسيناتي ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، في لقاء شهد تقلبات كبيرة في النتيجة وتألقًا لافتًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المباراة جاءت مليئة بالإثارة، حيث تبادل الفريقان التسجيل أكثر من مرة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم إنتر ميامي المواجهة لصالحه.

ميسي يفتتح التسجيل ورد سريع من سينسيناتي

بدأت المباراة بهدف مبكر لإنتر ميامي عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 24، قبل أن يعود سينسيناتي سريعًا للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء عن طريق كيفين دينكي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح سينسيناتي في التقدم مجددًا عبر لاعبه بافل بوخا في الدقيقة 49، ليزيد من صعوبة اللقاء على إنتر ميامي.

عودة إنتر ميامي بقيادة ميسي

لم يستسلم إنتر ميامي، حيث تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة من جديد.

ورغم ذلك، فاجأ سينسيناتي الجميع بتسجيل الهدف الثالث ليصبح متقدمًا بنتيجة 3-2، وسط ضغط متواصل من إنتر ميامي للعودة في النتيجة.

هدف قاتل ينقذ إنتر ميامي من الخسارة

واصل إنتر ميامي محاولاته حتى نجح ماتيو سيلفيتي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 79، ليعيد التوازن للمباراة مجددًا وينقذ فريقه من الخسارة.

وانتهت المواجهة بنتيجة مثيرة بعد أداء هجومي قوي من الفريقين طوال اللقاء.

إنتر ميامي يواصل مطاردة الصدارة في الدوري الأمريكي

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأمريكي للمنطقة الشرقية، خلف المتصدر ناشفيل بفارق نقطتين، مع امتلاكه مباراة إضافية.