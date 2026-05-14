فيلم أسد يتصدر شباك التذاكر في أول أيام طرحه بالسينمات نجح فيلم أسد بطولة الفنان محمد رمضان في صدارة شباك التذاكر المصرية بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه حيث جرى إقرأ المزيد

نجح فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان، في صدارة شباك التذاكر المصرية، بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه، حيث جرى إطلاقه تزامناً مع الحفلات المسائية مساء الثلاثاء، وسط توقعات بإقبالٍ جماهيري كبير خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأنه ينتمي إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم محمد رمضان الجديد، موضحاً أنّ "أسد" جمع 1.75 مليون جنيه، مقابل مبيعات تجاوزت 10.8 آلاف تذكرة، حيث يُعرض في 67 دور عرض داخل مصر.

وتدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر؛ حيث تتكشف ملحمة "أسد" وهو عبدٌ يحمل في أعماق نفسه تحدياً عنيداً؛ إذ تشتعل الدراما عندما يزدهر حبٌّ محرمٌ وسريٌّ بينه وبين امرأةٍ حرة؛ معلناً بذلك الحرب على نظام المجتمع بأكمله. لكن الصراع يتجاوز الحب والتمرد على الأعراف، عندما يُسلب "أسد" أعز ما يملك. ويتحول تحديه الصامت إلى غضب عارم، يقود "أسد" في مواجهةٍ ضاريةٍ وشجاعةٍ لا رجعة فيها؛ حيث يعتمد مصير حرية فريقه على صموده.

ويُشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم: ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا. بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب. والعمل تأليف محمد وشيرين وخالد دياب. إخراج محمد دياب.

وبالتزامن مع اليوم الأول لطرحه بالسينمات، جاء فيلم "الكلام على إيه؟" في المركز الثاني، وذلك بعدما حقق 1.11 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.4 آلاف تذكرة، حيث يُعرض في 62 دور عرض فقط.

وتدور أحداث الفيلم حول ليلة الزفاف لأربعة ثنائيات من أعمار وطبقات اجتماعية مختلفة. يواجه كل زوجين تحديات ومفارقات كوميدية غير متوقعة تقلب ليلتهم المثالية إلى فوضى، وتكشف طبيعة علاقتهم؛ حيث تظهر الاختلافات الشخصية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين، حيث يضم كلاً من، أحمد حاتم، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، مصطفى غريب، دنيا سامي، سيد رجب، انتصار، خالد كمال، رحمة أحمد، دنيا ماهر، محمود الليثي، محسن منصور، سامي مغاوري وعفاف مصطفى، والفيلم من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.