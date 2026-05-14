اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الحزم...

ليلى أحمد زاهر تكشف عن نوع مولودها في مهرجان كان 2026

فيلم أسد يتصدر شباك التذاكر في أول أيام طرحه بالسينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 02:17 مساءً - يحتضن "استاد الأمير محمد بن فهد" بالدمام مواجهة قوية تجمع بين القادسية والحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025–2026، في لقاء يسعى فيه "بنو قادس" لتأكيد تفوقهم الكاسح الذي ظهر في لقاء الذهاب.

موقف القادسية والحزم قبل اللقاء

يدخل فريق القادسية المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تكرار سيناريو لقاء الذهاب، والذي حسمه لصالحه بنتيجة عريضة قوامها (5 - 1).

ويقدم القادسية مستويات مستقرة مؤخراً، حيث حقق فوزين وتعادلين في آخر 5 مواجهات خاضها في الدوري، مما يجعله مرشحاً قوياً للظفر بالنقاط الثلاث أمام جماهيره.

على الجانب الآخر، يحل فريق الحزم ضيفاً ثقيلاً وهو يمر بفترة فنية متميزة، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 5 مباريات، محققاً 3 انتصارات وتعادلين.

ويطمح الحزم لاستغلال هذه الحالة الإيجابية لرد الاعتبار من خسارة الذهاب القاسية وتأمين مركزه في جدول ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الحزم

تمتلك منصة "ثمانية" الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026 وسيتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة ثمانية HD.

موعد مباراة القادسية ضد الحزم

تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد بن فهد".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

