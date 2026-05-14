من الألم إلى الشفاء… تجربتي مع صعوبة البلع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 02:17 مساءً - خلال الفترة الماضية خضعت لتجربة لم تكن سهلة على الإطلاق نتيجة معاناتي من صعوبة البلع وتأثرت حياتي اليومية بالكامل، حيث بدأت أشعر بالأعراض تدريجيًا وشعرت بالانزعاج أثناء تناول الطعام في البداية ثم تطور الأمر مع تناول بعض المشروبات والاطعمة، وهذه التجربة جعلتني أعيش حالة من القلق والتوتر على صحتي والانتباه لكل وجبة اتناولها كما أنها دفعتني للبحث عن أسباب هذه المشكلة لفهمها أكثر، وعلى الرغم من ما سببته لي من إزعاج وألم إلا أنها كانت تجربة علمتني أهمية الاهتمام بالصحة وعدم تجاهل أي عرض غير طبيعي يظهر على الجسم بصورة مفاجئة.

تجربتي مع صعوبة البلع أعلى المريء

مع بحثي المتزايد اكتشفت أن صعوبة البلع أعلى المريء ناتج عن وجود ضرر في نقل السوائل من الفم إلى المريء كانت تجعلني أشعر وكأن هناك ما يعيق الطعام في حلقي، وكانت الأعراض التي عانيت منها:

شعرت بألم متفاوت ما بين المتوسط الى القوي أثناء بلع الطعام.

كنت اشعر وكأن هناك شيء عالق في فمي يعيق وصول الطعام.

عانيت من الارتجاع سواء تناولت المشروبات أو بعض الاطعمة.

السعال المتكرر مع الشعور بالاختناق أثناء تناول الطعام.

أمراض تسبب صعوبة البلع

عندما قمت بزيارة طبيبي المختص وشرحت له الأعراض بدأ يوضح لي أن هناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى الشعور بصعوبة في البلع ومنها:

ارتجاع المريء المزمن يعد من أبرز الأسباب المؤدية لصعوبة البلع فمع ارتجاع أحماض المعدة المتكرر بتلهب الحلق وتهيج ويمكن أن تظهر ندوب وتضييق في المرئ مما يسبب صعوبة بالبلع.

تضيق المريء عرض ينتج من تراكم الأنسجة الندبية مع كثرة الالتهابات او التعرض لعمليات جراحية سابقة.

الالتهاب الناتج عن العدوى او الحساسية وكذلك الالتهاب المصاحب لتناول بعض الادوية لتأثيرها التهيجي بجدار المريء.

أورام المرئ سواء كانت حميدة او خبيثة قد تكون السبب الحقيقي وراء صعوبة البلع نتيجة تضييق القناة بالمرئ.

تجربتي مع صعوبة البلع وكيف تعاملت معها

كانت تجربتي مع صعوبة البلع تجربة مليئة بالتحديات جعلتني أشعر بالقلق الشديد على نفسي لكنها انتهت بتحسن ملحوظ بعد الوصول إلى التشخيص الصحيح والحصول على العلاج المناسب لحالتي، حيث بدأت مشكلتي بإحساس خفيف بصعوبة بلع بعض الأطعمة الصلبة ظننت أن الأمر عابر ولكنها تطورت تدريجيًا لأشعر بصعوبة كبيرة مع تناول المشروبات والسوائل في الحقيقة لم أهتم كثيرًا

لكن مع تكرار المشكلة وتفاقم الاعراض قررت زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة وبمجرد انتهاء الكشف والفحوصات تبين ان السبب الحقيقي وراء شعوري بالالم اثناء البلع هو ارتجاع المريء المزمن الذي تسبب في تهيج المريء مع تضييق بسيط فيه ولهذا قررت الحفاظ على صحتي والاهتمام أكثر منعًا لتفاقم المشكلة وتضرر بالكامل منها.