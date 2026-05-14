ليلى أحمد زاهر تكشف عن نوع مولودها في مهرجان كان 2026 لفتت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان كان السينمائي في دور إقرأ المزيد

لفتت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 79، الذي أُقيم مساء يوم الثلاثاء، وذلك في أول إطلالة لها بعد أيام من إعلان حملها الأول، وقد ظهرت برفقة زوجها هشام جمال بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً باللون الوردي مزيناً بالريش، أبرز ملامح حملها، وكشفت من خلاله للمرة الأولى عن نوع الجنين الذي تنتظره.

ونشرت ليلى أحمد زاهر مقطع فيديو جمعها بزوجها هشام جمال أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء للمهرجان، عبّرت فيه عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2026، مشيرة إلى أن فترة الحمل منحتها إحساسًا مختلفًا وزادت من ثقتها بنفسها، خاصة مع الإطلالة التي صُممت خصيصاً لها.

وأوضحت ليلى زاهر أن الفستان يحمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وجاء بتصميم راقٍ من الأزياء الراقية مزين بالريش، مع تفاصيل خاصة تناسب هذه المرحلة المميزة من حياتها، كما كشفت أن فكرة الإطلالة مستوحاة من إعلان نوع الجنين، حيث اختارت اللون الوردي للدلالة على انتظارها لطفلة، مؤكدة أن الفستان كان بمثابة عمل فني صُمم بعناية لتوثيق هذه اللحظة الخاصة.