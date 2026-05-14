موعد مباراة ريال مدريد ضد أوفييدو في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره ريال أوفييدو على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026. ويدخل الميرنجي اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الضغط في المربع الذهبي وتأكيد تفوقه التاريخي.

موقف ريال مدريد وريال أوفييدو قبل اللقاء

يدخل ريال مدريد المباراة باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد فترة من تذبذب النتائج، حيث حقق الفريق فوزين وتعادلاً مقابل خسارتين في آخر 5 مواجهات خاضها في الليجا.

ويطمح الفريق الملكي لتكرار سيناريو لقاء الذهاب الذي حسمه لصالحه بنتيجة عريضة (3 - 0) على ملعب أوفييدو.

في المقابل، يحل فريق ريال أوفييدو ضيفاً وهو يمر بظروف فنية مشابهة، إذ حقق فوزاً واحداً وتعادلين مقابل خسارتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وسيحاول الضيوف تقديم أداء دفاعي صلب لإيقاف زحف أصحاب الأرض والخروج بنتيجة إيجابية من قلب البرنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم بث اللقاء عبر beIN Sports 1 HD، وسيتولى الوصف والتعليق على أحداث المباراة المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.