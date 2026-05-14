تحذير تطورات من الأرصاد بشأن طقس اليوم بالسعودية.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 03:29 مساءً - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 14مايو 2026، مشيرًا إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية.

طقس اليوم بالسعودية

حذر المركز الوطني من طقس اليوم في العديد من الأماكن بالسعودية، وتم التحذير أيضًا من التقلبات الجوية السريعة، والرياح والأمطار الرعدية ذات الشدة المختلفة.

وأشار المركز إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لا تزال تؤثر على عدد من المناطق، حيث تمتد تأثيراتها إلى أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة وانخفاض مدى الرؤية، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

أماكن سقوط الأمطار في السعودية

أوضح التقرير أن الأمطار الرعدية يُتوقع أن تشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية، خاصة في مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى بعض الأجزاء التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بتكوّن سحب رعدية ممطرة خلال ساعات النهار والمساء، قد يصاحبها نشاط للعواصف الرعدية في بعض المواقع المرتفعة.