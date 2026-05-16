لا وقت للتعثر.. ليفربول وأستون فيلا يدخلان أخطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 02:17 مساءً - الاقتراب من نهاية الدوري الإنجليزي يجعل كل نقطة أكثر قيمة لكن مواجهة أستون فيلا وليفربول تبدو أكبر من مجرد نقاط عادية لأنها قد تعيد رسم ملامح المربع الذهبي بالكامل الفريقان يدخلان المباراة وفي رصيد كل منهما 59 نقطة ما يجعل اللقاء أشبه بمواجهة مباشرة على بطاقة دوري أبطال أوروبا.

مركز ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف بينما يقف أستون فيلا خلفه مباشرة منتظرًا فرصة الانقضاض على المركز الأوروبي الأغلى.

هذه النوعية من المباريات غالبًا لا تعتمد فقط على الجانب الفني بل على قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغط العصبي الهائل، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته الرسمية.

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا مساء الجمعة الموافق 15 مايو 2026 على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر بينما تبدأ المواجهة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في توقيت مثالي لعشاق البريميرليج حول العالم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا والمعلق

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة أستون فيلا وليفربول بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تخصيص تغطية موسعة للمواجهة المرتقبة، كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect اللتين تتيحان مشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية على مختلف الأجهزة.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق حفيظ دراجي في لقاء ينتظر أن يكون من أكثر مباريات الجولة اشتعالًا.