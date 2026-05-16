الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يستعرض خطة تطوير منظومة الأداء المؤسسي

دعوى جماعية ضد أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

محمد عياد: وزارة الاستثمار تلقت أكثر من 8 طلبات لإنشاء مناطق استثمارية خاصة

وزير التخطيط يعقد لقاء تشاركيا مع 50 شركة لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة

فيلا بارك يستعد لليلة ثقيلة.. ليفربول يلتقي أستون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 02:17 مساءً - في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي تتحول بعض المباريات إلى معارك بقاء أو صدامات لقب لكن مواجهة ليفربول وأستون فيلا تحمل نوعًا آخر من الضغط، ضغط المقعد الأوروبي الأخير.

ملعب مباراة ليفربول وأستون فيلا 

ملعب فيلا بارك سيكون مسرحًا لمباراة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات لأن الفريقين يمتلكان الرصيد نفسه من النقاط ولكل منهما حلم واضح يتمثل في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي.

أستون فيلا لا يريد أن يتوقف حلمه الأوروبي عند هذا الحد خاصة بعد موسم أثبت خلاله الفريق أنه قادر على مقارعة الأندية الكبرى بينما يرى ليفربول أن الغياب عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال سيكون ضربة قوية لموسمه.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول

تقام مباراة أستون فيلا وليفربول يوم الجمعة 15 مايو 2026 على ملعب “فيلا بارك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتبدأ أحداث اللقاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في واحدة من أبرز مباريات الجولة على مستوى الصراع الأوروبي.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا وليفربول والمعلق 

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة العربية، كما توفر الشبكة إمكانية متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect مع تغطية تحليلية موسعة تسبق صافرة البداية وتستمر حتى نهاية المباراة.

ويقوم المعلق حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث المباراة المنتظرة بين أستون فيلا وليفربول في صراع المربع الذهبي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

