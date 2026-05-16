متى تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد الزمالك لاستقبال نظيره اتحاد العاصمة على أرضية استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026 وسط ترقب جماهيري ضخم لما ستكون عليه المواجهة الحاسمة على اللقب القاري.

موقف الزمالك واتحاد العاصمة قبل النهائي

ويدخل الزمالك المباراة تحت ضغط ضرورة الفوز بعد خسارته لقاء الذهاب في الجزائر بهدف دون رد وهو ما يجعل الفريق الأبيض مطالبًا بتقديم مباراة كبيرة من أجل قلب النتيجة وحصد البطولة أمام جماهيره.

في المقابل يصل اتحاد العاصمة إلى القاهرة بأفضلية معنوية مهمة بعدما نجح في استغلال مباراة الذهاب لصالحه ليقترب خطوة من تحقيق لقب إفريقي جديد في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تقام مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة مساء السبت الموافق 16 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة بينما تبدأ المواجهة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.