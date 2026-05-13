تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما انتشرت أخبار تفيد بزواجه من سيدة عربية، في أجواء عائلية هادئة بعيداً من وسائل الإعلام، وسط تكتم شديد من المقربين منه.
وذكرت مصادر أن محمد فؤاد يستعد للإعلان عن الزواج رسمياً خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أنباء عن انفصال النجم المصري عن زوجته الأولى وأم أبنائه مروة حنفي وهي سيدة من خارج الوسط الفني، التي ارتبط بها عام 1994 وأثمرت زيجتهما عن أبنائه الثلاثة (آلاء، وبسملة، وعبد الرحمن).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زواج الفنان محمد فؤاد من سيدة عربية في أجواء عائلية هادئة تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما انتشرت أخبار تفيد بزواجه من إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق