زواج الفنان محمد فؤاد من سيدة عربية في أجواء عائلية هادئة تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما انتشرت أخبار تفيد بزواجه من إقرأ المزيد

تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما انتشرت أخبار تفيد بزواجه من سيدة عربية، في أجواء عائلية هادئة بعيداً من وسائل الإعلام، وسط تكتم شديد من المقربين منه.

وذكرت مصادر أن محمد فؤاد يستعد للإعلان عن الزواج رسمياً خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد أنباء عن انفصال النجم المصري عن زوجته الأولى وأم أبنائه مروة حنفي وهي سيدة من خارج الوسط الفني، التي ارتبط بها عام 1994 وأثمرت زيجتهما عن أبنائه الثلاثة (آلاء، وبسملة، وعبد الرحمن).