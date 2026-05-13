كيف نعت ديزني الراحل عبد الرحمن أبو زهرة؟ في وداع يليق بـعملاق الأداء الصوتي أعربت شركة ديزني بالعربي عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير عبد الرحمن إقرأ المزيد

في وداع يليق بـ"عملاق الأداء الصوتي"، أعربت شركة ديزني بالعربي عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عامًا، مؤكدة أن العالم العربي لم يفقد ممثلًا عاديًا، بل فقد "حنجرة ذهبية" شكلت وجدان ملايين الأطفال من المحيط إلى الخليج.

استعرضت ديزني في نعيها البصمة الخالدة التي تركها عبد الرحمن أبو زهرة، حيث وصفته بـ"أسطورة ديزني". وارتبط اسم الراحل بشخصيتين من أعقد وأشهر شخصيات عالم الرسوم المتحركة؛ هما الأسد الغادر "سكار" في فيلم The Lion King، والوزير الطموح "جعفر" في فيلم Aladdin.

وبفضل تلاعبه المذهل بطبقات صوته، نجح الفنان الراحل في جعل هذه الشخصيات محبوبة ومخيفة في آنٍ واحد، محولًا الدوبلاج من مجرد ترجمة إلى حالة فنية متكاملة.

لم تكن موهبة أبو زهرة محل تقدير عربي فحسب، بل وصلت للعالمية؛ إذ أعاد نعي "ديزني بالعربي" التذكير بحصول الراحل على شهادة تقدير خاصة من شركة The Walt Disney Company الأم كأفضل من قدم شخصية "سكار" عالميًا بكافة اللغات التي دُبلج إليها الفيلم، متفوقًا بأدائه المركب الذي جمع بين الدهاء والقوة.

واختتمت ديزني نعيها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أن "صوت عبد الرحمن أبو زهرة لن يغيب"، وسيظل يتردد في غرف الأطفال وشاشات السينما، كشاهد على موهبة فذة استطاعت أن تمنح الرسوم المتحركة روحًا نابضة بالحياة وحضورًا إنسانيًا لا ينسى.