جنوب أفريقيا تستعد لليلة أفريقية مشتعلة.. صن داونز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 صباحاً - في واحدة من أكثر الليالي المنتظرة لعشاق الكرة الأفريقية يستضيف ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” مواجهة تجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

توقعات مباراة الجيش الملكي وصن داونز

صن داونز يدخل المباراة بعقلية الفريق الذي يريد استغلال كل شيء لصالحه الأرض، الجماهير، والخبرة الطويلة في مثل هذه المواجهات القارية، الفريق الجنوب أفريقي يدرك أن أي تعثر على ملعبه قد يمنح منافسه أفضلية خطيرة قبل الإياب لذلك من المتوقع أن يبدأ اللقاء بضغط هجومي واضح منذ الدقائق الأولى.

أما الجيش الملكي فيصل إلى النهائي بعد مشوار قوي أثبت خلاله قدرته على التعامل مع أصعب الظروف خارج أرضه وهو ما يمنحه ثقة كبيرة قبل خوض اختبار الليلة في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز

تقام مباراة الجيش الملكي وصن داونز مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، وتبدأ أحداث اللقاء عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية بينما تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات في أجواء ينتظر أن تكون مشتعلة داخل المدرجات.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

يمكن متابعة مباراة ماميلودي صن داونز والجيش الملكي عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المنطقة العربية، كما خصصت الشبكة قناة beIN Sports 2 لنقل المباراة مباشرة مع تغطية تحليلية شاملة قبل صافرة البداية وبعد نهاية اللقاء.

معلق وحكم مباراة صن داونز والجيش الملكي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الجيش الملكي وصن داونز إلى المعلق جواد بدة فيما يقود الحكم جان جاك ندالا طاقم التحكيم الخاص بالمواجهة المرتقبة.