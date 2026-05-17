قائمة مفتوحة مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 01:23 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع ماميلودي صن داونز مع الجيش الملكي في لقاء يحمل أهمية استثنائية ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الفريق الجنوب أفريقي يدخل المباراة باحثًا عن استغلال الدعم الجماهيري على ملعبه من أجل تحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل الإياب، بينما يطمح الجيش الملكي إلى مواصلة عروضه القوية وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار.

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز

تقام المباراة مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا في واحدة من أبرز مباريات الموسم القاري، ويطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وسط توقعات بحضور جماهيري كبير داخل المدرجات، كما تمثل المباراة خطوة مهمة للغاية في تحديد ملامح المنافسة على اللقب قبل لقاء العودة المرتقب بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد صن داونز

تُنقل مباراة الجيش الملكي ضد صن داونز عبر شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 2 لنقل أحداث النهائي المرتقب، مع تقديم تغطية تحليلية موسعة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، كما توفر القناة متابعة مباشرة لكافة تفاصيل المباراة، بداية من دخول اللاعبين أرضية الملعب وحتى مراسم ختام المواجهة.