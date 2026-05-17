الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 01:23 مساءً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عددًا من المشروعات التنموية ومنها مشروع الدلتا الجديدة وعدد من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في الضبعة وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.