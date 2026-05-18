برشلونة يحبط بيتيس في ليلة وداع ليفا
حقق برشلونة فوزاً مثيراً على ضيفه ريال بيتيس 3-1 في ليلة وداع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 28، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 62، إلا أن إيسكو لاعب ريال بيتيس قلص الفارق في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، لكن البرتغالي جواو كانسيلو أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.
ورفع برشلونة رصيده إلى 94 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد، علماً بأنه حسم البطولة قبل جولتين بعد فوزه على غريمه التقليدي الريال بهدفين دون رد، بينما بقي بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
وخاض الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي آخر مباراة له بقميص برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وذلك بعدما أعلن رحيله عن الفريق عقب 4 مواسم حقق فيها بطولة الدوري 3 مرات.
